Москва, , 12:23 — REGNUM В текущем году Роскосмос проведёт испытания двух новых ракет, сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко 31 мая в социальной сети Twitter.

Устименко прокомментировал удачный запуск американского корабля, отметив, что наличие двух транспортных систем повысит безопасность экипажа Международной космической станции.

«Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу. Будет интересно!», — подчеркнул представитель Роскосмоса.

Напомним, 30 мая США провели успешный запуск корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Планируется, что они прибудут на МКС 31 мая. США не проводили пилотируемых космических запусков с 2011 года, когда была свёрнута программа «спейс шаттл».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый испытательный запуск нового космического корабля «Орёл» будет произведён в конце 2023 года.

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