Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Первому пилотируемому кораблю Crew Dragon присвоено название «Индевор», заявил астронавт США Даг Херли в ходе прямого эфира с околоземной орбиты. Запись эфира доступна на YouTube-канале американского аэрокосмического агентства NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon стартовала с площадки на мысе Канаверал 30 мая. Через несколько часов после запуска находящиеся на борту корабля астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен вышли в прямой эфир.

Астронавт Херли напомнил об одной из традиций космической отрасли. Он отметил, что всем пилотируемым кораблям — как американским «шаттлам», так и российским «Союзам» — присваивались названия.

«Сейчас эта капсула известна под номером «206», но думаю, что мы можем дать ей более удачное название… Мы рады приветствовать вас на борту капсулы «Индевор», — заявил Херли.

Он объяснил, что это название было выбрано по двум причинам. Во-первых, NASA и компании SpaceX пришлось предпринять невероятные усилия (Endeavour с англ. — прилагать усилия, стремиться) для запуска этой программы. Во-вторых, Херли напомнил, что он сам и его коллега Бенкен прежде летали на последнем корабле программы «спейс шаттл», также носившем название «Индевор».

Напомним, пятый и последний американский шаттл «Индевор» был построен в 1991 году. В 2011 году эта программа была свёрнута, после чего все пилотируемые полёты к Международной космической станции осуществлялись на российских кораблях серии «Союз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корабль Crew Dragon должен прибыть к МКС 31 мая. Астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен проведут на орбитальной станции от одного до четырёх месяцев.