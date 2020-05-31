Пекин, , 11:35 — REGNUM Китайская компания BOE Technology впервые обошла южнокорейскую компанию LG Display по общей площади поставленных жидкокристаллических дисплеев в первом квартале 2020 года. Об этом свидетельствует отчёт компании Sigmaintell.

По оценкам экспертов, в первом квартале 2020 года на глобальном рынке было поставлено 31,4 млн ЖК-дисплеев. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поставки упали на 7,7%, что объясняется последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Совокупная площадь поставленных дисплеев снизилась несколько меньше — на 3,8% в годовом исчислении.

Первое место по количеству поставленных дисплеев удержала китайская компания BOE Technology, отгрузившая 8,7 млн панелей. Второе место по поставкам заняла южнокорейская компания LG Display, поставившая 6,9 млн дисплеев. Отмечается, что китайской компании также впервые удалось обойти LG Display по совокупному объёму поставленных дисплеев в первом квартале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компании BOE Technology и Qualcomm заключили соглашение о партнёрстве в сфере технологий дисплеев со встроенными сканерами отпечатков пальцев.

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