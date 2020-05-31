Лондон, , 11:03 — REGNUM Компании Wirsol Energy и Hive Energy планируют построить крупнейшую в Великобритании солнечную электростанцию мощностью 350 МВт. Об этом сообщает The Guardian.

Получивший название Cleve Hill Solar Farm проект предусматривает строительство солнечной электростанции в графстве Кент на юго-востоке Англии. Планируется, что 880 тысяч солнечных панелей будут установлены на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 364 гектара.

Стоимость проекта оценивается в 450 млн фунтов ($555,7 млн). Переговоры о создании этой электростанции начались три года назад, сейчас проект ожидает окончательного одобрения правительства. В случае благополучного согласования проекта производство электроэнергии на этой станции начнётся в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле было завершено строительство солнечной электростанции мощностью 4 МВт в Адыгее рядом с городом Майкоп.

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