Шанхай, Китай, , 10:33 — REGNUM Американская компания Tesla завершило строительство основных объектов второй очереди завода Gigafactory в шанхайской промышленной зоне. Об этом сообщает cnTechPost.

Завод Tesla в Шанхае стал первым предприятием американской компании по производству электромобилей за пределами США. Строительство первой очереди завода было завершено в конце 2019 года, а в декабре с конвейера сошла первая партия электромобилей Tesla Model 3.

На линиях второй очереди завода Tesla в Шанхае будут производиться электромобили Model Y. Планируется, что их производство будет запущено в конце 2020 года, а поставки Model Y с завода Gigafactory начнутся в первые месяцы 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что на строительство завода Gigafactory в Шанхае компания потратила на 65% меньше, чем потребовалось бы для строительства аналогичного предприятия в США.