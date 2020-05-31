Пекин, , 09:59 — REGNUM Китайская компания Oppo нарастила усилия по производству собственных чипов для мобильных устройств после ужесточения санкций США в отношении Huawei. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

В мае министерство торговли США запретило всем международным компаниям поставлять Huawei чипы, при производстве которых используются американские технологии. Это решение существенно ударило по цепочке поставок Huawei, а также вызвало обеспокоенность у других компаний из Китая.

По данным издания, второй по величине производитель смартфонов в Китае — компания Oppo — начала наращивать усилия по разработке собственных чипов в 2019 году. Дальнейшее давление правительства США на Huawei подтолкнуло руководство Oppo к следующим шагам в этом направлении.

Сообщается, что в последнее время Oppo переманила нескольких крупных руководителей из тайваньской компании MediaTek, являющейся вторым по величине разработчиком мобильных чипов после Qualcomm из США. В частности, среди перешедших в Oppo сотрудников называется бывший главный исполнительный директор MediaTek Джеффри Джу.

Эксперты отмечают, что разработка собственных чипов потребует больших затрат от Oppo. При этом для получения результатов компании потребуется несколько лет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае крупнейший в мире производитель чипов — тайваньская компания TSMC — прекратил принимать заказы от китайского производителя Huawei Technologies.