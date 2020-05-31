Вашингтон, , 09:29 — REGNUM В браузере Google Chorme появится возможность блокирования всплывающих окон с уведомлениями. Об этом сообщается в блоге разработчиков Chrome.

Новая система защиты от спама будет добавлена вместе с выпуском Chrome 84. Релиз этой версии запланирован на 12 июля 2020 года.

Новая версия популярного браузера получит возможность блокирования недобросовестных запросов о разрешении уведомлений. К таким запросам в Google относят вводящие в заблуждение запросы, всплывающие уведомления напоминающие окна чата или системные сообщении, а также уведомления, которые используются для размещения ссылок на нежелательные программы.

«Неправильные уведомления являются одной из самых распространенных жалоб пользователей на Chrome. При этом большинство таких жалоб касается небольшого количества недобросовестных сайтов… Поэтому это изменение затронет лишь небольшую часть веб-сайтов, но мы ожидаем, что влияние на количество уведомлений будет значительным для некоторых пользователей», — отметили в Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Google выпустила новую версию браузера Chrome 81. Главными изменениями этой версии стали улучшенная поддержка технологии дополненной реальности WebXR и поддержка стандарта Web NFC.

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