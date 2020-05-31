Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Рейтинг самых мощных Android-смартфонов на базе чипсета Snapdragon 865 представили авторы YouTube-канала TechNick.

Компания Qualcomm выпустила мобильную систему на кристалле (SoC) Snapdragon 865 в декабре 2019 года. На базе этой системы работает большинство флагманских смартфонов от разных производителей. Авторы YouTube-канала TechNick решили установить, кому из ведущих компаний удалось добиться большей производительности на базе этой системы.

Тестирование проводилось с помощью бенчмарка (программа для определения производительности) AnTuTu. Для получения более точных результатов тесты запускались трижды на каждой модели смартфона, после чего высчитывался средний результат.

Лучшие результаты показала модель IQOO Neo 3 от компании Vivo. Первую пятёрку продолжили Redmi K30 Pro, Red Magic 5G, Xiaomi Mi 10 Pro и Realme X50 Pro.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания Qualcomm представила новый мобильный процессор Snapdragon 768G. Первым смартфоном на базе этого чипсета стал Redmi K30 5G от китайской компании Xiaomi.

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