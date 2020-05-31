Москва, , 08:28 — REGNUM Единственным негативным последствием запуска американского корабля Сrew Dragon для российской ракетно-космической отрасли станет потеря дохода от доставки астронавтов США на Международную космическую станцию, заявил 31 мая ТАСС академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Игорь Маринин.

Маринин отметил, что США планировали отказаться от приобретения мест на российских кораблях серии «Союз» ещё четыре года назад. Поэтому получаемый от доставки астронавтов США на МКС доход рассматривался как «не плановый» и не закладывался в основную космическую программу.

«Бюджет потеряет какие-то деньги, но наша экономика ни в чем не проиграет», — подчеркнул академик.

Он добавил, что высвободившиеся ресурсы российской пилотируемой космонавтики смогут быть использованы для доставки на МКС туристов или космонавтов других стран. Также Маринин отметил, что снижение потребности в кораблях «Союз МС» позволит сконцентрировать силы на создании нового пилотируемого корабля «Орёл».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли стартовали к МКС на борту корабля Crew Dragon. Этот запуск стал первым пилотируемым космическим полётом для американских кораблей с 2011 года, когда была свёрнута программа «Спейс шаттл».