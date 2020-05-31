Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Повторный полёт американского корабля Starliner к Международной космической станции в беспилотном режиме запланирован на ноябрь 2020 года. 31 мая об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Попытка первого запуска корабля Starliner к МКС была предпринята в декабре 2019 года. Тогда специалистам пришлось отменить стыковку с орбитальной станцией из-за сбоя бортового оборудования при выходе на опорную орбиту.

По данным агентства, повторный запуск Starliner в беспилотном режиме назначен на середину ноября 2020 года. В случае успеха этой миссии запуск с экипажем состоится в апреле 2021 года.

Корабль Starliner разработан компанией Boeing по контракту с американским аэрокосмическим агентством NASA по коммерческой доставке астронавтов на МКС. В рамках этого же контракта свой корабль для тех же целей разработала другая американская компания — SpaceX.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon. На борту корабля находятся астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Планируется, что они прибудут на МКС 31 мая.