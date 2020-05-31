Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Американская компания Google отложила на неопределённый период презентацию бета-версии мобильной операционной системы Android 11. Об этом сообщает Reuters.

Презентация была запланирована на 3 мая. В блоге разработчиков Android сообщили, что в Google решили отменить мероприятие из-за того, что «сейчас не время праздновать». Более подробная информация о новой версии Android будет представлена в ближайшее время.

Отказ от презентации произошёл на фоне массовых протестов и беспорядков в США. Протестующие выступили против расовой дискриминации после непреднамеренного убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале разработчики Google рассказали, что в новой версии Android будет добавлена встроенная поддержка нескольких экранов, API-интерфейс для поддержки сетей 5G и улучшенная система безопасности.

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