Киев, , 06:43 — REGNUM Сразу две условные цели были почти одновременно уничтожены при испытаниях украинской противокорабельной крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», заявил глава конструкторского бюро «Луч», входящего в концерн «Укроборонпром», Олег Коростелев, сообщило агентство «Армія Inform».

Вооружение испытали на полигоне Алибей в Одесской области. Ракеты были выпущены по двум целям в Черном море, одна из которых была отдаленна на расстояние 85 км от места пуска, а вторая — на 110 км. При этом Коростелев отметил, что приблизительноза 10−15 км до указанных целей ракеты снизились на высоту в пять метров над уровнем моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2020 года ракета комплекса Р-360МЦ «Нептун» в ходе испытаний также успешно поразила условную цель.

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