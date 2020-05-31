Майами, США, 31 мая 2020, 04:51 — REGNUM США в скором времени получат «величайшие вооружения» в истории, заявил американский президент Дональд Трамп 30 мая в ходе выступления перед журналистами во Флориде.
При этом Трамп не стал приводить никаких деталей.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Дональд Трамп выразил мнение о том, что запуск корабля Crew Dragon с мыса Канаверал говорит о том, что будущее космической отрасли за частными компаниями.
Читайте ранее в этом сюжете: Дональд Трамп: будущее космоса за частными компаниями