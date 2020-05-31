Майами, США, , 04:51 — REGNUM США в скором времени получат «величайшие вооружения» в истории, заявил американский президент Дональд Трамп 30 мая в ходе выступления перед журналистами во Флориде.

Дональд Трамп «Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо были представлены в истории. Я уже ознакомился с разработками и даже я не могу поверить в это».

При этом Трамп не стал приводить никаких деталей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Дональд Трамп выразил мнение о том, что запуск корабля Crew Dragon с мыса Канаверал говорит о том, что будущее космической отрасли за частными компаниями.

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