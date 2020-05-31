Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что запуск корабля Crew Dragon свидетельствует о том, что будущее космической отрасли за частными компаниями. Об этом американский президент заявил, выступая на космодроме расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида).

«Сегодняшний запуск подтверждает, что будущее за частной космической отраслью», — сказал американский лидер.

По его словам, запуск на орбиту космического корабля Crew Dragon оказался более дешевым, чем эксплуатация многоразовых кораблей Space Shuttle.

В будущем по программам коммерческих пилотируемых полетов НАСА будут использоваться ракеты и космические корабли, «разработанные, созданные, запускаемые и принадлежащие частным американским компаниям», — заключил Дональд Трамп.

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, Трамп назвал запуск ракеты Falcon 9 «триумфальным возвращением к звёздам».

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