Вашингтон, 31 мая 2020, 03:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что запуск корабля Crew Dragon свидетельствует о том, что будущее космической отрасли за частными компаниями. Об этом американский президент заявил, выступая на космодроме расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида).
По его словам, запуск на орбиту космического корабля Crew Dragon оказался более дешевым, чем эксплуатация многоразовых кораблей Space Shuttle.
В будущем по программам коммерческих пилотируемых полетов НАСА будут использоваться ракеты и космические корабли, «разработанные, созданные, запускаемые и принадлежащие частным американским компаниям», — заключил Дональд Трамп.
Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, Трамп назвал запуск ракеты Falcon 9 «триумфальным возвращением к звёздам».
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