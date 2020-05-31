Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Отличным назвал самочувствие двух американских астронавтов, находящихся на космическом корабле Crew Dragon, президент США Дональд Трамп 30 мая в ходе своего выступления перед общественностью в штате Флорида.

По его словам, аппарат с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли успешно достиг околоземной орбиты.

Дональд Трамп «Я рад объявить, что капсула Crew Dragon достигла низкой околоземной орбиты и что наши астронавты чувствуют себя отлично».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon американской компании SpaceX. Аппарат должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС) 31 мая.

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