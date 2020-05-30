Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Вторая ступень ракеты носителя Falcon 9 американской корпорации SpaceX успешно отделилась от нового космического корабля Crew Dragon, который вышел на околоземную орбиту и менее чем через сутки должен пристыковаться к Международной космической станции. Трансляция полета Falcon 9 и Crew Dragon осуществляется на сайте компании.

Напомним, что это первый пилотируемый полет Crew Dragon. На борту корабля находятся астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли.

Стоит отметить, что Crew Dragon — это первый американский космический корабль после завершения многолетней программы Space Shuttle в 2011 году.