Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Отделение первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon корпорации SpaceX прошло успешно. Об этом сообщает корпорация SpaceX, которая ведет прямую трансляцию полета на своем сайте.

Напомним, что это первый пилотируемый полет нового американского космического корабля Crew Dragon. На борту находятся два астронавта NASA — Боб Бенкен и Даг Херли. Корабль должен пристыковаться к Международной космической станции.

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