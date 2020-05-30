Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прибыл на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида), чтобы наблюдать за пуском ракеты-носителя Falcon9 коропорации SpaceX, который должен вывести на орбиту новый космический корабль Crew Dragon вместе с экипажем. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Речь идет о первом пилотируемом запуске Crew Dragon. Экипаж состоит из двух астрнавтов NASA Боба Бенкена и Дага Херли. Космический орабль должен пристыковаться к Международной космической станции.

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