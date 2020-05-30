Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен поднялись на борт космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, запуск которого к Международной космической станции (МКС) намечен на 30 мая с космодрома на мысе Канаверал. Онлайн-трансляция подготовки к запуску ведется на YouYube-каналах американского космического агентства NASA и компании SpaceX.

Астронавты и специалисты NASA и компании SpaceX уже прибыли на стартовую площадку. Астронавты поднялись на борт корабля, а специалисты осуществляют проверку всех систем корабля и скафандров астронавтов. После итоговой проверки люки Crew Dragon будут наглухо закрыты.

Старт корабля Crew Dragon с экипажем на борту намечен на 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск), стыковка с МКС произойдёт, согласно планам, 31 мая. Это вторая попытка запуска корабля к МКС. Первая была произведена 27 мая, но старт отложили из-за плохих метеоусловий на мысе Канаверал.

Специалисты NASA уточнили, что вероятность благоприятных погодных условий в момент старта составляет 50%. Запуск осуществится только в случае, если специалисты NASA и SpaceX признают его безопасным. В случае отмены запуска следующая попытка состоится 31 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США оценили шансы на благоприятный запуск корабля Crew Dragon с экипажем на борту.

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