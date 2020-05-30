Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
По утверждению издания, из-за этого в США пришли к выводу, что Франция снабжает технологиями «потенциальных агрессоров».
В США считают, что российские специалисты, работающие на керченском судостроительном заводе «Залив», самостоятельно не смогут воспроизвести копии «Мистралей».
Напомним, в руководстве ВМФ России рассматривается вопрос о постройке двух универсальных десантных кораблей-вертолётоносцев проекта «Прибой».
Общая стоимость реализации такого проекта оценивается в сумму свыше 100 млрд рублей.
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