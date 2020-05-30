Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon готовы к запуску 30 мая, сообщил глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

Запуск корабля назначен на 15:22 по североамериканскому восточному времени (22:22 мск). Примерно за 4 часа до запуска со стартовой площадки в штате Флорида будет запущена прямая видеотрансляция.

Маск добавил, что запуск может быть отменён из-за неблагоприятных погодных условий, вероятность которых оценивается в 50%. В этом случае следующая попытка запуска будет предпринята 31 мая.

«Ракета Falcon и корабль Dragon разработаны так, чтобы выдержать множественные удары молнии, однако мы не думаем, что будет разумно идти на такой риск», — подчеркнул глава SpaceX.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае президент США Дональд Трамп заявил, что будет лично присутствовать при первом запуске корабля Crew Dragon с американскими астронавтами.

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