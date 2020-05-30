Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Частная американская компания Rocket Lab возобновит запуски лёгкой ракеты-носителя Electron в июне. Об этом сообщает SpaceNews.

Предыдущий запуск ракеты-носителя Electron с площадки Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии был запланирован на 30 марта. Этот пуск был отменён по решению правительства Новой Зеландии в связи со вспышкой коронавируса.

В мае правительство начало постепенное снятие ограничений и в Rocket Lab смогли выбрать новую дату запуск. Планируется, что ракета Electron с несколькими малыми спутниками американских университетов и секретными спутниками и разведывательным аппаратом США стартует 11 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Rocket Lab провела эксперимент по возвращению первой ступени ракеты-носителя Electron.

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