Сеул, , 13:55 — REGNUM Южнокорейский производитель LG Display резко нарастит производство дисплеев для планшетных компьютеров iPad по запросу американской компании Apple. Об этом сообщает BusinessKorea со ссылкой на источники в отрасли.

Во втором квартале 2020 года компания Aplle сократила заказы на дисплеи для своих планшетных компьютеров из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако распространение дистанционного обучения и сервисов видеосвязи привело к росту спроса на такие устройства.

По данным издания, это подтолкнуло Apple к резкому наращиванию производства. Ожидается, что линии по производству дисплеев для планшетов LG Display будут запущены на полную мощность уже в июне. Отмечается, что южнокорейская компания быстро отреагировала на запрос Apple из-за опасений, что часть заказа может быть передана китайской компании BOE или японской Sharp.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае аналитик TF Securities Минг-Чи Куо заявил, что во второй половине 2020 года компания Apple представит новый планшетный компьютер бюджетного ценового уровня.