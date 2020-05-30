Пекин, , 13:26 — REGNUM Китайские специалисты планируют провести 11 запусков в течение двух лет для строительства национальной орбитальной станции, заявил генеральный конструктор Программы пилотируемой космонавтики Китая Чжоу Цзяньпин. Об этом сообщает SpaceNews.

Цзяньпин рассказал, что запуск основного модуля «Тяньхэ» может состояться уже в начале 2021 года. За этим последует запуск пилотируемой и грузовой миссии, а позже — пуск первого из двух лабораторных модулей.

Всего для строительства станции потребуется 11 запусков: вывод и двух дополнительных модулей, четыре пилотируемых и столько же грузовых миссий. Планируется, что создание долговременной космической станции Китая будет завершено в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Китай провёл успешный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» с прототипом пилотируемого космического корабля. Этот пуск стал первым для тяжёлой ракеты-носителя в данной модификации.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай успешно испытал прототип пилотируемого космического корабля