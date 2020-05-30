Пекин, , 12:52 — REGNUM К концу первого квартала 2020 года в Китае насчитывалось 903,59 млн пользователей сети интернет. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на данные Китайского информационного сетевого интернет-центра (CNNIC).

Опрос CNNIC показал, что самым популярным устройством для выхода в интернет в Китае являются смартофны. Устройства этой категории для выхода в интернет применяли 99,3% всех пользователей глобальной сети. Также интернет-ресурсы и сервисы использовались с помощью персональных компьютеров (42,7% от общего количества пользователей), ноутбуков (35,1%), Smart TV (32%) и планшетных компьютеров (29%).

Самыми популярными типами сервисов в Китае оказались мессенджеры (их применяли 99,2% от общего количества интернет-пользователей) и видеохостинги (94,1%). Также широко распространены онлайн-платежи (85%), поисковые системы (83%), интернет-СМИ (80,9%), музыкальные (70,3%), видеостриминговые (62%) и игровые сервисы (58,9%).

Отмечается, что 98% всего интернет-трафика пришлось на крупнейших операторов China Mobile, China Telecom и China Unicom.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года количество пользователей услуг связи 5G в Китае превысило 50 млн человек.

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