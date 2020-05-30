Вашингтон, , 12:18 — REGNUM В приложении Zoom появится сквозное шифрование видеоконференций для владельцев платных аккаунтов и некоторых организаций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Zoom.

Пандемия коронавирусной инфекции и ограничение социальных контактов привело к взрывному росту популярности сервисов для видеосвязи. Значительная часть этого роста пришлась на Zoom, благодаря чему количество ежедневных пользователей сервиса выросло до 300 млн человек.

Вместе с ростом популярности компания Zoom Video Communications столкнулась и с проблемами в сфере информационной безопасности. В сеть утекли десятки тысяч видеозвонков, а эксперты выявили в приложении несколько уязвимостей.

Консультант по кибербезопасности Zoom Алекс Стамос рассказал, что компания планирует ввести сквозное шифрование видеозвонков для владельцев платных аккаунтов и некоторых некоммерческих организаций. Стамос подчеркнул, что при использовании этого типа защиты доступ к передаваемой информации не сможет получить никто кроме участников разговора, включая самого владельца сервиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Zoom приобрела специализирующуся на кибербезопасности компанию Keybase.

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