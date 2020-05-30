Париж, , 11:40 — REGNUM Новая ракета-носитель Европейского космического агентства (ЕКА) Ariane-6 не будет запущена в 2020 году, сообщил AFP директор программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер.

Запуск новой ракеты-носителя семейства Ariane планировался на конец 2020 года. Представитель ЕКА отметил, что уже в начале текущего года работа по целому ряду направлений находилась в критической ситуации с точки зрения соблюдения сроков.

Ситуация ухудшилась в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, приведшей к остановке подготовительных работ. Нейеншвандер добавил, что в настоящее время в ЕКА не могут точно оценить срок, на который будет задержан первый запуск Ariane-6.

Проект ракеты-носителя Ariane-6 был утверждён в 2014 году. Этот носитель разрабатывается в двух модификациях. Лёгкая версия A62 сможет выводить на геопереходную орбиту до 5000 кг полезной нагрузки, а тяжёлая A64 — до 11 500 кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года специалисты ЕКА успешно провели огневые испытания первой ступени ракеты-носителя Ariane-6.

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