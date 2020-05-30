Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Производитель сетевого оборудования Cisco приобрёл компанию ThousandEyes, специализирующуюся на программном обеспечении для мониторинга локальных и глобальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Cisco.

В компании отмечают, что сочетание опыта Cisco по производству сетевого оборудования с технологиями ThousandEyes позволит повысить качество предоставляемых услуг. Стоимость сделки не разглашается, однако по данным агентства Bloomberg, она составила около $1 млрд.

В последние годы компания Cisco, являющаяся одним из крупнейших производителей оборудования для компьютерных сетей в мире, заключила несколько сделок в сфере программного обеспечения. В 2017 году Cisco приобрела разработчика AppDynamics за $3,7, в 2018 году — Duo Security за $2,35 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Cisco заключила соглашение о приобретении производителя оптического сетевого оборудования Acacia Communications за $2,6 млрд.

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