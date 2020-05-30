Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Несколько приложений китайской компании QuVideo, размещённых в магазине Google Play, имеют признаки потенциально опасного программного обеспечения. Об этом сообщается в блоге компании VPNpro, специализирующейся на информационной безопасности.

Компания QuVideo является разработчиком одного из самых популярных бесплатных приложений для редактирования видео на Android-устройствах — VivaVideo. Это приложение насчитывает более 100 млн загрузок в Google Play, также QuVideo является разработчиками приложений нескольких приложений для iOS, включая Tempo и VivaCut.

Специалисты VPNpro установили, что VivaVideo запрашивает ряд разрешений, необязательных для работы приложения. В частности, эта программа запрашивает возможность определения местоположения пользователя с помощью сети GPS, что совершенно не требуется для редактирования видео.

В VPNpro напомнили, что в 2017 году VivaVideo было включено в список 40 «шпионских приложений» в рекомендации для индийских военных. Также ранее специалисты компании Microsoft выявили вредоносный код в другом приложении от компании QuVideo — VidStatus.

«Если пользователи считают, что эти приложения QuVideo не приносят реальной пользы, то мы рекомендуем удалить их со своих смартфонов как можно скорее», — подчеркнули в VPNpro.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале специалисты компании Trend Micro обнаружили в Google Play более трёх тысяч схожих приложений с вредоносным кодом, якобы предназначенных для очистки системы от ненужных файлов.