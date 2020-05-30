Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 09:49 — REGNUM Специалисты Центра подготовки космонавтов (ЦПК) провели испытания тренажёра для имитации перегрузок ТС-18, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Тренажёр ТС-18 построен на базе центрифуги ЦФ-18. Он используется для имитации нагрузок, которые испытывают космонавты при возвращении на Землю в спускаемом аппарате.

В испытаниях модернизированного тренажёра принял участие космонавт Александр Мисуркин. Он отработал ручную посадку в условиях перегрузок, которую командир экипажа должен выполнить при отказе автоматики.

«Испытания показали — работа тренажера соответствует лётному образцу пилотируемого корабля «Союз МС»!», — подчеркнули в Роскосмосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в ЦПК провели предварительные испытания систем гидролаборатории. Это сооружение было закрыто в 2014 году для проведения масштабной реконструкции.

Читайте ранее в этом сюжете: В России испытали гидролабораторию для подготовки космонавтов