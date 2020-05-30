Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Глобальные поставки носимых устройств, в первом квартале 2020 года выросли на 29,7% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC, представленный на сайте организации.

По оценкам экспертов, в первом квартале 2020 года во всех регионах мира было поставлено 72,6 млн носимых электронных устройств, включая беспроводные наушники, умные часы и фитнес-браслеты. За тот же квартал предыдущего года было продано 56 млн устройств.

Наибольшие рост показали поставки беспроводных наушников, на которые пришлось 54,9% от общего рынка носимых устройств. По сравнению с первым кварталом 2019 года поставки устройств этого типа выросли на 68,3%,

Лидером рынка носимых устройств остаётся компания Apple, поставившая в первом квартале текущего года 21,2 млн устройств. В пятёрку крупнейших поставщиков также вошли компании Xiaomi (10,1 млн), Samsung (8,6 млн), Huawei (8,1 млн) и Fitbit (2,2 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае отраслевой эксперт Джон Проссер заявил, что компания Apple готовит к выпуску полноразмерные беспроводные наушники, которые получат название AirPods Studio.

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