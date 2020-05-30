Москва, , 08:28 — REGNUM Ракета-носитель «Протон-М» подготовлена к запуску телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» после устранения допущенного при производстве брака, 30 мая об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Роскосмоса.

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» должен был состояться 31 марта. В ходе подготовки к старту были выявлены некачественные компоненты ракеты-носителя, после чего три «Протона-М» были возвращены с космодрома «Байконур» в Центр им. Хруничева.

В Роскосмосе сообщают, что производитель устранил брак в ракете-носителе, предназначенной для запуска спутников «Экспресс». В настоящее время «Протон-М» готовится к отправке на «Байконур». Ожидается, что запуск состоится в июле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что брак был допущен при изготовлении деталей для «Протона-М» на Усть-Катавском заводе в Челябинской области в 2015 и 2016 годах.

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