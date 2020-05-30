Москва, , 07:57 — REGNUM Роскосмос утвердил состав основного и дублирующего экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17» для полёта на Международную космическую станцию, сообщает пресс-служба госкорпорации.

В состав основного экипажа вошли космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт США Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж состоит из космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта Марка Ванде Хая.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуации в Роскосмосе приняли решение о создании дополнительного резервного экипажа, в который вошли космонавты Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.

Запуск корабля «Союз МС-17» запланирован на октябрь 2020 года. Пилотируемый корабль будет запускаться с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля с Байконура стартовал предыдущий космический корабль серии «Союз». «Союз МС-16» доставил на МКС космонавтов Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Кристофера Кэссиди.

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