Токио, , 07:40 — REGNUM Несколько новых видеоигр для разрабатываемой приставки PlayStation 5 будут представлены 4 июня, сообщает пресс-служба Sony.

Презентация видеоигр для приставки PlayStation следующего поколения начнётся 4 июня в 23:00 по московскому времени. Мероприятие продлится около часа и будет транслироваться на Twitch и YouTube каналах компании Sony.

«Мы уже рассказали о технических характеристиках и показали новый контроллер DualSense. Но что такое запуск без новых игр? Поэтому мы с радостью сообщаем вам, что вскоре вы впервые увидите игры, которые будут доступны после запуска PlayStation 5», — сообщают в Sony.

Отмечается, что над играми для новой приставки работали как уже известные студии, так и новые разработчики. Представленные игры должны будут показать весь технический потенциал новой игровой приставки. Также в Sony добавляют, что в компании поделятся некоторыми подробностями о PlayStation 5 в течение недели после презентации 4 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что компания Sony направила разработчикам видеоигр требованием по совместимости новых игр для PlayStation 4 и разрабатываемой приставки нового поколения.

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