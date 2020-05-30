Вашингтон, , 06:01 — REGNUM NASA ещё не приняло окончательного решения о запуске 30 мая ракеты-носителя SpaceX с пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon. Об директор NASA Джеймс Брайденстайн вечером 29 мая написал на своей странице в Twitter.

» Пока не принято решение по погоде для субботнего испытательного полёта SpaceX с Crew Dragon. Будем повторно оценивать утром», — говорится в сообщении.

Напомним, своё намерение опять присутствовать при попытке космического запуска подтвердил президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, запланированный на 27 мая старт американской ракеты-носителя SpaceX с пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon не состоялся из-за погодных условий. Новая попытка запуска была назначена на 15:22 (22:22 мск) 30 мая.

На корабле Crew Dragon на МКС должны отправиться астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен. Пилотируемый полёт должен стать первым в США с 2011 года, когда была свёрнута программа Space Shuttle.

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