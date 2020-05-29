Пекин, , 19:39 — REGNUM «Вооруженная до зубов Лайка» — такими словами пестрит материал, опубликованный в китайской газете «Женьмин жибао» 29 мая и посвящённый перспективной российской атомной подводной лодке проекта 545 «Лайка».

По мнению издания, проект «Лайка» отличается от всех существующих на сегодняшний день субмарин чрезвычайно широким «ассортиментом» вооружения.

Газета указывает, что новая российская подлодка будет нести крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные гиперзвуковые ракеты «Циркон», ракеты «Ответ», подводные ракеты «Хищник», торпеды «Физик-1», торпеды УСЭТ-80, противоторпеды «Ласта», мини-ракеты ПМР-2 и мины-торпеды МТПК-1.

При пересчёте арсенала субмарины китайские журналисты не забыли упомянуть даже ПЗРК «Игла», имеющийся для обороны всплывшей подлодки от низколетящих воздушных аппаратов.

Кроме того, упомянуто покрытие корпуса субмарины материалом с шумоподавляющими свойствами, что сделает её менее шумной, чем подлодки проекта «Ясень». При этом на подлодку установят систему управления с искусственным интеллектом.

«Лайка» водоизмещением порядка 11 340 тонн сможет развивать скорость до 35 узлов, погружаться на глубину до 600 метров и будет иметь автономность плавания в 90 суток.

Справка ИА REGNUM: разработкой проекта субмарины пятого поколения занималось петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Модель перспективной атомной субмарины и часть тактико-технических характеристик были впервые показаны в декабре 2019 года на выставке образцов современных и перспективных образцов вооружения и военной техники в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

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