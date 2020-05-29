Москва, , 19:22 — REGNUM В российском разгонном блоке «Фрегат», который хранится на космодроме «Куру» во Французской Гвиане обнаружена утечка токсичного топлива. Об этом сегодня, 29 мая, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Сообщается, что 21 мая французская сторона проинформировала Роскосмос о том, что в месте хранения разгонного блока «Фрегат» зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя — азотного тетраоксида.

Руководство НПО Лавочкина, а также компании «Главкосмос» и ЦЭНКИ организовывают вылет группы специалистов во Французскую Гвиану, чтобы оценить ситуацию и принять необходимые меры по устранению неполадки.

Напомним, что данный разгонный блок должен был быть использован в составе ракеты-носителя «Союз-СТ-А» для запуска спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт должен был состоятся в начале марта, но его пришлось перенести из-за проблем с «Фрегатом». Разгонный блок пришлось заменить.

Но в середине марта космодром «Кура» был закрыт из-за пандемии коронавируса. Специалисты НПО Лавочкина слили топливо из «Фрегата» и в конце апреля вернулись в Россию.

Теперь запуск спутника намечен на 1 октября.