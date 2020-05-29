Волгодонск, Ростовская область, , 16:06 — REGNUM Уникальный горизонтальный фрезерно-расточной станок, способный обрабатывать огромные корпуса парогенераторов и реакторов АЭС, запустили на филиале компании АО «АЭМ-технологии» в Волгодонске. Об этом сообщает пресс-служба «Атомэнергомаша».

Станок произведен чешской компанией SKODA. Как рассказали в пресс-службе, использование станка позволит ускорить проведение работ в полтора раза.

«Оборудование такого типа запускается на Атоммаше впервые за 40 лет. Совместно с использованием уже имеющихся обрабатывающих центров — Атоммаш сможет обеспечить максимальную загрузку производства», — говорится в сообщении.

Станок массой около 590 тонн имеет длину 40 метров. Он будет обрабатывать заготовок и корпусов парогенератора и реактора. Также на станке можно выполнять финишную механическую обработку и нарезание резьбы главного разъема корпуса атомного реактора.

Обрабатываемые изделия могут достигать веса в 600 тонн. Современная система числового программного управления (ЧПУ) позволяет производить обработку плоских и криволинейных поверхностей в трех плоскостях.