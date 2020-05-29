Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Российский модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М является инструментом противодействия американским силам. Об этом заявили эксперты американского издания National Interest, оценившие качества и характеристики ракетоносца.

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«Ту-22М3М является не только ценным дополнением к авиационному компоненту российской ядерной триады, но и может рассматриваться как инструмент влияния для противодействия американским ударным группировкам авианосцев, которые действуют вблизи сферы влияния России», — отмечено в статье.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для борьбы с наземными и морскими целями с больших, средних и малых высот.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Казани, на аэродроме авиазавода имени Горбунова проходит первый этап лётных испытаний второго опытного Ту-22М3М. всего ракетоносец уже выполнил пять полётов. Четвёртый испытательный полёт сопровождался выходом на сверхзвук. Отмечается, что машина продемонстрировала устойчивость и хорошую управляемость.

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