Лондон, , 14:07 — REGNUM Британский автопроизводитель Mini обновил свой популярный кроссовер Countryman второго поколения. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

В доработанном авто в отличие от исходной модели опять появились черты фирменного стиля бренда. Спереди обновлённое авто получило выразительные большие фары со светодиодной начинкой и радиаторную решетку с оригинальным узором. На корме появились фонари, выполненные в форме британского флага.

Кроме того, у доработанного авто в гамме моторов произошли изменения — турбированные агрегаты стали более технологичны и экологичны. При этом производительность моторов осталась прежней. Так, мощность 1,5-литрового двигателя равна 134 л. с., а двухлитрового — 189 «лошадей».

Модификация John Cooper Works с формулой 4×4 имеет самую производительную силовую установку с отдачей в 301 л. с. Также имеется гибридная версия двигателя — Countryman SE All4 общей мощностью 224 «лошади».

Напомним, в начале мая текущего года почти вся линейка машин премиального бренда Mini на российском авторынке подорожала на 1,6 — 4,8%. Таким образом в зависимости от модификации стоимость моделей Mini выросла на 40 — 100 тыс. рублей. Неизменной осталась только стоимость Mini Cabrio.

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