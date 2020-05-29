Вашингтон, , 13:29 — REGNUM База ВВС США Неллис в штате Невада выбрана для строительства собственной сети мобильной связи пятого поколения (5G). Соответствующее заявление распространено Пентагоном.

Создание прототипа мобильной сети на базе начнётся в июле. Предполагается, что в эксплуатацию сеть запустят в январе 2021 года.

На базе установят передвижные вышки сотовой связи, которые можно будет разобрать менее, чем за час. Сеть испытают с участием мобильных операционных центров.

В Пентагоне констатировали, что технология 5G крайне важна для сохранения военных и экономических преимуществ Соединённых Штатов. Ранее для испытаний прототипа сети 5G были выбраны военные базы в штатах Юта, Вашингтоне, Калифорнии и Джорджии.