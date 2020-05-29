Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Космический корабль Starship компании SpaceX получил лицензию на проведение испытательных суборбитальных полетов от Федерального управления гражданской авиации США. Документ опубликован 29 мая на сайте ведомства.

Согласно лицензии, SpaceX разрешены многократные запуски ракеты-носителя с прототипом корабля Starship. Взлёт и посадка будут происходить на космодроме Бока-Чика в штате Техас.

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Документ не позволяет кораблю выходить на орбиту. Ранее ведомство выдавало лицензию на запуск ракеты-носителя Starhopper, созданной SpaceX, в которой высота полётов была ограничена более строго.

Как сообщало ИА REGNUM, в созданной миллиардером Илоном Маском компании SpaceX рассчитывают в будущем использовать многоразовый корабль Starship для полётов на Луну и Марс.

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