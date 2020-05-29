Москва, , 11:53 — REGNUM На авторынке России появился новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи». Об этом сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.

Данная версия УАЗа была создана Ульяновским автозаводом совместно с нижегородским предприятием «Рускомтранс». Она может стать незаменимым помощником для ремонтных бригад городских коммунальных служб. Кроме того, новая версия УАЗ «Профи» с двухрядной кабиной предназначена для выполнения строительных и электромонтажных работ.

Стрела подъемника облегченной конструкции рычажного-телескопического типа произведена в Италии. Благодаря шарнирному механизму и выдвижной телескопической секции она может поворачиваться на 360 градусов и способна поднимать грузы на высоту до 14,2 м.

Напомним, компания из Московской области создала на базе УАЗ «Профи» самый маленький в России топливозаправщик

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