Берлин, , 11:35 — REGNUM Бразильское подразделение Volkswagen представило новый купеобразный кроссовер Nivus. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Volkswagen Nivus Volkswagen AG

Новый кроссовер входит в сегмент малолитражных автомобилей и отличается динамичным дизайном, просторным салоном и улучшенными сиденьями. Премьера Volkswagen Nivus прошла в онлайн режиме.

Мероприятие неслучайно проходило в бразильском городе Сан-Паулу. Дело в том, что Nivus был разработан специально для Южной Америки и первоначально будет представлен на бразильском рынке. В 2021 году автомобиль появится на остальных авторынках Южной Америки.

Volkswagen также собирается в будущем представить модель на международном уровне, в частности версию для европейского авторынка.

В 2020 году бразильское подразделение Volkswagen планирует провести крупнейшую кампанию бренда в Южной Америке и представить 20 новых моделей.

Nivus основан на модульной поперечной матрице (MQB) и будет построен на заводе Anchieta (Сан-Бернардо-ду-Кампу, Бразилия).

Напомним, мощность концептуальной модели Nivus составила 128 л. с.

Читайте также: Появились подробности о рестайлинговом Volkswagen Arteon