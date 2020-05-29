Москва, , 10:39 — REGNUM Российские торпеды станут более дальнобойными и смертоносными. Это стало возможным благодаря разработанной специалистами НИИ электронных приборов (НИИЭП, входит в госкорпорацию «Ростех») новейшей аппаратуре самонаведения. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе Ростеха.

Читайте также: Перспективная российская торпеда прошла госиспытания

Как пояснил заместитель генерального директора НИИЭП Валерий Эдвабник, российские торпеды будут обнаруживать морские цели на большей дальности, также повысится вероятность поражения целей, пишет ТАСС. Использовать новую аппаратуру, которая превосходит по своим характеристикам существующие отечественные и зарубежные аналоги, можно будет на торпедах различного калибра, предназначенных для стрельбы как по подводным, так и надводным целям.

Также по теме: Российская торпеда «Шквал» может изменить принципы ведения войны на море

В госкорпорации добавили, что это оборудование отличается меньшими габаритами, более низким энергопотреблением и пониженной стоимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в России были завершены государственные испытания отечественной перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 кг.