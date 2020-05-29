Токио, , 10:34 — REGNUM Японская компания Honda, которой принадлежит обособленное подразделение Acura, представила седан Acura TLX 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка была построена на базе новой платформы, которая отличается передней подвеской на двойных поперечных рычагах вместо стоек McPherson. Длина Acura TLX 2021 составила 4 943 мм, что на 74 мм больше по сравнению с предыдущей моделью седана, ширина — 1 910 мм (на 56 мм шире), а высота составляет 1 433 мм (+15 мм). Размер колесной базы также подрос до 2 870 мм.

Начальная версия авто получила колеса на 18 дюймов. При том, что предыдущее поколение седанов оснащалось 17-дюймовыми колесами.

Внутри машины появилось больше пространство. Производитель стал использовать в отделке салона более качественные материалы. Кроме того, Acura TLX 2021 обзавелся True Touchpad, которым можно управлять мультимедиа с экраном на 10,2 дюйма.

Силовая линейка полностью лишилась атмосферников. Вместо них ставятся турбодвигатели. В начальной версии — это четырехцилиндровый мотор мощностью 276 л. с. и 380 Нм. Агрегатируется он с десятиступенчатым «автоматом» с подрулевыми лепестками. Привод передний, однако в качестве дополнительной опции предусмотрен полный привод.

Напомним, концепт Acura Type S был представлен в прошлом году. Тогда было известно, что концепт станет прототипом TLX нового поколения.

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