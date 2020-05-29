Токио, , 09:25 — REGNUM Японская компания Nissan выпустила видео-тизер, на котором показала 12 новых моделей, в том числе новый спорткар марки. Видео опубликовано на канале компании в Youtube.

Автопроизводитель Nissan планирует реструктуризацию, поэтому в ближайшем будущем собирается выпустить 12 новых моделей авто. В их числе новый спорткар, который, как предполагается, получит наименование 400Z и станет преемником спорткара 370Z.

Судя по видео, новинка будет внешне похожа на классическое купе Datsun 240Z образца 1970-х годов. Поскольку в техническом плане новый спорткар будет схож с Infiniti Q60, то, вероятно, построен он будет на на модернизированной платформе FM с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади.

Начальная версия может быть оборудована трехлитровым шестицилиндровым двигателем с двумя турбокомпрессорами мощностью 400 л. с. Агрегатироваться движок будет девятиступенчатым «автоматом» или шестиступенчатой механической коробкой передач. Также, возможно появится, более мощная версия с 470-сильным мотором.

Ранее стало известно, что Nissan в рамках новой стратегии альянса Renault, Nissan и Mitsubishi будет представлен в Китае, Северной Америке и Японии.

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