Тайбэй, 29 мая 2020, 07:23 — REGNUM Производителям материнских плат удалось обойти блокировку разгона процессоров Intel, имеющих маркировку без буквы K (с неразблокированным множителем). Об этом 29 мая сообщил журнал PC Gamer.
Эксперты обнаружили, что материнская плата TUF Gaming B460 Plus от Asus получила новую функцию, которая позволяет изменять настройку процессора «уровень мощности» (PL1). Функция, получившая название Asus Performance Enhancement (APE), присутствует на материнских платах 400-й серии.
Ранее другой производитель материнских плат — компания ASRock представила функцию Base Frequency Boost, которая делает то же самое. В сеть уже выложили ролик, в котором показано, как пользователь протестировал функцию на процессоре Core i7 10 700 Comet Lake-S.