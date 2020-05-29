Пало-Альто, США, , 07:07 — REGNUM Компания HP представила гарнитуру виртуально реальности Reverb G2, которую она разрабатывала совсместно с Valve и Microsoft. Об этом 29 мая сообщил журнал PC Gamer.

Производитель сообщил, что его устройство оборудовано высококлассной оптикой, угол обзора которой составляет 114 градусов, дисплеями высокого разрешения (2160 на 2160 пикселей) и имеет поддержку Windows Mixed Reality и SteamVR.

Reverb G2 также получила технологию дополненной реальности — гарнитура оборудована четырьмя камерами. В США устройство начнут продавать осенью 2020 года, его стоимость составит $599

О том, что HP, Valve и Microsoft разрабатывают новую гарнитуру виртуальной реальности стало известно в марте 2020 года. Тогда HP заявила, что её новое устройство установит«новый стандарт» в технологиях виртуальной реальности.

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