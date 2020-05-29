Санкт-Петербург, , 05:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге на Невском судостроительном заводе спустили на воду грузопассажирское судно ледового класса «Александр Невский», строящееся для работы на линии между Сахалином и Курильскими островами. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко написал в своём Telegram-канале 29 мая.

Спущенное на воду судно является первым из двух паромов, предназначенных для обеспечения постоянного сообщения Сахалина с Курильскими островами, будет способно перевозить 146 пассажиров, 24 контейнера и легковые автомобили. Оно имеет длину 75 метров, ледовый класс.«Паром освятили и, по морской традиции, разбили о его борт шампанское — бутылка поддалась с первого раза. Судостроители говорят, что это хороший знак», — написал Лимаренко.

Прибытие судна на Дальний Восток ожидается в конце 2020 года. Второе, аналогичное судно для Сахалина «Павел Леонов» планируют спустить на воду в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на курильской линии начнут работать два новых современных теплохода ледового класса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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